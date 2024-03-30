Кукольный спектакль “Федя и Микроб” в Сириусе 🗓 1-3 апреля, 18:30 📍 Таврическая, 9 📍 Билеты получаем там же в кабинете 2.
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Кукольный спектакль “Федя и Микроб” в Сириусе 🗓 1-3 апреля, 18:30 📍 Таврическая, 9 📍 Билеты получаем там же в кабинете 2.