"Будущее создается сегодня. Протрите глаза!" Самые яркие заявления Путина на Валдае

фарид сабиров

Гнидамон америкашка отгремел мослами и тем более указами не далек и день когда туалетная бумажка с портретом сомнительных рож уйдет по адресу применения. Я вспоминаю 1994 год в одной африканской стране , на улицах валялись деньги с портретами и наминали одной банкноты в 10000000000 местных долларов. Скоро еще наше поколение это увидят