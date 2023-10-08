"Будущее создается сегодня. Протрите глаза!" Самые яркие заявления Путина на Валдае

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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фарид сабиров
Гнидамон америкашка отгремел мослами и тем более указами не далек и день когда туалетная бумажка с портретом сомнительных рож уйдет по адресу применения. Я вспоминаю 1994 год в одной африканской стране , на улицах валялись деньги с портретами и наминали одной банкноты в 10000000000 местных долларов. Скоро еще наше поколение это увидят
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Игорь Кузнецов
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