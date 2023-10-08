"Будущее создается сегодня. Протрите глаза!" Самые яркие заявления Путина на Валдае Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с яркой речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", а затем ответил на вопросы экспертов из разных стран мира.
"Будущее создается сегодня. Протрите глаза!" Самые яркие заявления Путина на Валдае
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Гнидамон америкашка отгремел мослами и тем более указами не далек и день когда туалетная бумажка с портретом сомнительных рож уйдет по адресу применения. Я вспоминаю 1994 год в одной африканской стране , на улицах валялись деньги с портретами и наминали одной банкноты в 10000000000 местных долларов. Скоро еще наше поколение это увидят
Ответить
3 час.
Игорь Кузнецов
Пусть кто-нибудь по сути возразит что не так сказано? При этом сам Путин признал что он в своё время высказался о возможности России вступить в НАТО. Испугались. Предлагали построить интегрированную систему ПРО, они же против Ирана ставили ракеты в Европе - отказались...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии