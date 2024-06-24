В Госдуму внесли законопроект о модернизации коммунальной инфраструктуры

В парламент внесли проект об обновлении коммунальной инфраструктуры Ресурсоснабжающие организации должны будут создавать инвестиционные программы для обновления инфраструктуры ЖКХ В Государственную думу внесли проект об изменениях в законе «О водоснабжении и водоотведении».
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