Видео: мотоциклетный крестный ход стартовал по Невскому проспекту

Он проедет до улицы Профессора Ивашенцова Сегодня, 12 сентября, в рамках 300-летия перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира, по Невскому проспекту прошел мотоциклетный крестный ход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии