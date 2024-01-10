Объем грузопотока по Северному морскому пути установил новый рекорд

По итогам прошлого года объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) составил рекордные 36,254 миллиона тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «10 лет назад Севастополь вернулся в родную гавань». Ключевые достижения, которыми сегодня гордится регион
- «Пресечена попытка киевского режима». Уточненные подробности ракетной атаки на Крым, Севастополь и Краснодарский край
- «Работы завершены». Севастопольские дети начнут учиться в обновлённых пространствах с 1 февраля
Свежие комментарии