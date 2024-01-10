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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Объем грузопотока по Северному морскому пути установил новый рекорд

По итогам прошлого года объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) составил рекордные 36,254 миллиона тонн.

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