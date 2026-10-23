Наталья Непряева © Павел Бедняков/РИА "Новости"Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева (Непряева) получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает сайт организации.
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