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Фанаты «Факела» будут бойкотировать все матчи из-за Fan ID, кроме 1-й домашней игры

Фанаты «Факела» объявили бойкот матчей из-за Fan ID. «Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

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