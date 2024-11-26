Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Елена Попова
    Сугудай с уксусом и пряностями???Это не сугудай, а извращение какое -то. Свежая рыбка, чир, муксун,нельма, селедочка-...Сугудай по-мурман...
  • Ингерман Ланская
    а и Пральна! ....лучшая рыба - колбасаСугудай по-мурман...
  • Ural Karahanow
    да нам татарам всё равно.🙃Сугудай по-мурман...

Рецепт картошки по-ташкентски: даже если подать без мяса, разберут и попросят еще

Рецепт картошки по-ташкентски: даже если подать без мяса, разберут и попросят еще

Картошка по-ташкентски получается настолько аппетитной, что легко может стать основным блюдом, не нуждающимся в гарнире.

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