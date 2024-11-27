Тюменские власти отказались сдерживать цены на сливочное масло

В Тюменской области стоимость сливочного масла у отдельных производителей выросла в два раза. Несмотря на это, областной департамент агропромышленного комплекса (АПК) не планирует подписывать с производителями соглашения для сдерживания цен.
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