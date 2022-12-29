Живая Кубань

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В 2023 году в России повысят пенсии и введут универсальное пособие

В 2023 году в России повысят пенсии и введут универсальное пособие

В 2023 году в России повысят пенсии и введут универсальное пособиеС 1 января 2023 году в стране проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4,8%, а также введут универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин.

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