Специалисты алтайского бизнес-омбудсмена приняли участие в конференции по финансовой грамотности и культуре

Специалисты Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае приняли участие в работе межрегиональной секции Всероссийской методолого-практической конференции, посвященной вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Сибирском федеральном округе «Реализация Стратегии финансовой грамотности и культуры: практические аспекты», организованной Институтом финансовой грамотности и Алтайским филиалом Финансового университета.