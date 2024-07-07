Все имеют право повышать пошлины на импорт — министр торговли Индонезии

Все страны, включая Индонезию, имеют право вводить антидемпинговые и защитные пошлины на импортируемую продукцию, что бы сберечь свою промышленность, 6 июля приводит слова министра торговли Индонезии Зулкифли Хасана агентство ANTARA.
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