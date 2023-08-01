Сказка для двоих

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Невидимые

Невидимые

14 долгих лет провела в плену маньяка одна несчастная женщина. В начале ее «заключения» ей было всего 19 лет.

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Комментарии
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F I
/А сколько людей в реальном рабстве десятилетиями находятся -не счесть!
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22 час.
Элеонора Коган
Ужасно. Мамаша его такая же тварь и садистка, как и её безумный сынок. А её родители - тоже твари, не искали дочь. И равнодушные соседи, которым на всё наплевать. Все виноваты и всех к ответственности надо, хоть они и скажут, что ничего не знали.
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14 час.

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