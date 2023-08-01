Элеонора Коган

Ужасно. Мамаша его такая же тварь и садистка, как и её безумный сынок. А её родители - тоже твари, не искали дочь. И равнодушные соседи, которым на всё наплевать. Все виноваты и всех к ответственности надо, хоть они и скажут, что ничего не знали.