Покраснение в уголках глаз: причины и лечение

Наши глаза очень чувствительны. Они подвержены различным инфекциям и патологиям. Покраснение в уголках глаз должно насторожить, особенно если оно сопровождается различными дискомфортными ощущениями: зудом, болью, слезотечением, выделениями.
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