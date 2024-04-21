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WP: Власти Европы боятся изъятия замороженных активов России

WP: Власти Европы боятся изъятия замороженных активов России

Европейские политики опасаются последствий, если США будут присваивать зарубежные активы РоссииПолитики Европы остались недовольны недавним решением конгресса США по поводу изъятия замороженных активов России.

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