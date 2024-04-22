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Последние 6 скудетто выиграли 6 разных тренеров – такого не было больше 50 лет. Индзаги, Спаллетти, Пиоли и Сарри сделали это впервые в карьере

Очередным победителем стал возглавляющий «Интер» Симоне Индзаги. В 2019 году Серию А выиграл Массимилиано Аллегри («Ювентус»), в 2020-м – Маурицио Сарри («Ювентус»), в 2021-м – Антонио Конте («Интер»), в 2022-м – Стефано Пиоли («Милан»), в 2023-м – Лучано Спаллетти («Наполи»).

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