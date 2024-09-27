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Царьград

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Охота на СМИ России. В Германии закрыли сервис, транслировавший русские каналы. Его владельцам грозит тюрьма

Охота на СМИ России. В Германии закрыли сервис, транслировавший русские каналы. Его владельцам грозит тюрьма

В ФРГ задержана супружеская пара за трансляцию русских телеканалов в сети.Западным политикам повсюду мерещатся шпионы и заговоры.

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