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Царьград

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Трамп просит астронавтов на МКС передать привет иностранцам

Трамп просит астронавтов на МКС передать привет иностранцам

Президент США Дональд Трамп попросил астронавтов на Международной космической станции передать привет иностранным членам экипажа во время сеанса связи из Хьюстона.

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