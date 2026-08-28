Трамп просит астронавтов на МКС передать привет иностранцам

Президент США Дональд Трамп попросил астронавтов на Международной космической станции передать привет иностранным членам экипажа во время сеанса связи из Хьюстона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Илон Маск поддерж...
- Проспект Соколова...
- Шквал огня: у бер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым