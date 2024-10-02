3 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлией Васильевной Оглоблиной «Как блогеры будут реформировать село».
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