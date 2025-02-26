В Кремле рассказали, как Россия и США будут налаживать свои отношения

Стороны готовы к восстановлению двустороннего диалога, заявил Песков Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к восстановлению двустороннего диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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