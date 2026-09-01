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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«РБ Лейпциг» отдал форварда Хардера «Страсбуру» в аренду на сезон

Конрад Хардер перешел из « РБ Лейпциг » в « Страсбур ». Французский клуб объявил о подписании 21-летнего нападающего на правах аренды на один сезон.

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