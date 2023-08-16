Нужны ли мужчинам дети?

Майя Maja

Ничего себе подход. И это на полном серьезе говорят представители государства? Пусть тогда мужчины и платят налоги ежемесячно государству за содержание всех их детей, которых они не хотят признавать , содержать лично и воспитывать. А женщинам поднимают зарплату за рождение каждого ребенка, да так, чтобы они покрывали содержание этого ребенка как если бы у него был отец порядочный и любящий...А то как государство вырастит новых вот таких вот мужчин, которые никому ничего не должны? Самое интересное, как эти потом старые грибы будут на старости лет жизнь коротать? Тоже от государства льгот начнут требовать за свое безответственное существование? Они же тоже " в детей" превратятся и за ними тоже кто-то горшки должен будет выносить и градусники подносить со стаканом воды))))) И, кстати, тогда уж пусть государство требует на законодательном уровне от них и здорового образа жизни. Чтобы за плату вот такой свободы они не пили, не курили, не кололись. А то слишком много свободы. за счет несвободы и ответственности женской. Утопия? Вот и я об этом. Никакими законами вы женщин рожать не заставите, пока в ваших головах не укоренится простая мысль Чтобы было государство процветающим, одна из составляющих это его счастливые дети., а значит и родители должны быть умными, ответственными и конечно тоже счастливыми. При чем ОБА. Вот этим и должно заниматься государство, Порад заняться воспитанием общества в целом. А не запреты создавать, тем еще более усугублять плачевную демографическую ситуацию.