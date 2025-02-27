Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ural Karahanow
    Наглые приставы п...
  • Александр Мишин
    Вообще не удивляюсь. Сейчас все незаконное узаконено. Напринимали антинародные законы и сваливают потихонечку в загра...Наглые приставы п...
  • alik3456 Джексон
    Да с горбачёва всё и началось... Коршунам дали волю...Наглые приставы п...

Риторика по русским спортсменам меняется: Бодибилдеры станут первыми

Риторика по русским спортсменам меняется: Бодибилдеры станут первыми

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Европа начала менять свою риторику по отношению к русским спортсменам.

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