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Царьград

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ЖАРА в 2026 году соберёт блогеров и артистов на медиапремии

ЖАРА в 2026 году соберёт блогеров и артистов на медиапремии

ЖАРА МЕДИАПРЕМИЯ 2026 объединит ведущих артистов и лидеров мнений на уникальном шоу. Звёзды, включая JONY и Валю Карнавал, выступят на красной дорожке и в Live Арена, создавая новую волну в цифровой культуре.

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