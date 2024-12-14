Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии, об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников в Израиле.
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