Все для победы

© РИА Новости Владимир Астапкович Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российский экономический блок прекрасно справился с западными санкциями, пишет Asharq Al-Awsat.
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