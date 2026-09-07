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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шавкат Рахмонов: «После перехода в 77 кг Махачев начал делать непонятные вещи, выбирать соперников. Мне это не понравилось»

Боец UFC Шавкат Рахмонов заявил, что ему не понравились высказывания чемпиона полусреднего веса Ислама Махачева о потенциальном поединке с Камару Усманом .

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