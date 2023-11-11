В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

Манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют. При этом сама Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, написали обозреватели немецкого Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.
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