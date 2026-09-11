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Регионы России

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Глава Камчатки рассказал о важности российского самолёта Ил-114-300 для региона

Глава Камчатки рассказал о важности российского самолёта Ил-114-300 для региона

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул стратегическое значение нового российского самолёта Ил-114-300 для региона в связи с устареванием авиатранспорта, который в настоящее время обеспечивает сообщения отдалённых посёлков.

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