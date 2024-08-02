Стало известно, что экс-замглавы Минобороны Булгаков сотрудничает со следствием

Экс-замглавы российского Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который ранее был арестован в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия в попытках доказать собственную невиновность.
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