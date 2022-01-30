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Ярош призвал Зеленского хоть немного думать и не подыгрывать «российской агентуре»

Ярош призвал Зеленского хоть немного думать и не подыгрывать «российской агентуре»

Экс-лидер «Правого сектора», советник главнокомандующего ВСУ и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал украинского президента Владимира Зеленского «хоть немного думать, если есть чем, и не подыгрывать российской агентуре».

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