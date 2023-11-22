Небензя: Мир пока не увидел доказательств наличия бункеров в больницах Газы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мир не видел убедительных доказательств того, что в больницах и других гражданских объектах сектора Газа расположены командные пункты ХАМАС.
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