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Калужские новости

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У знаменитой пары калужских аистов появились птенцы

У знаменитой пары калужских аистов появились птенцы

Видеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-«стримеров» под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцовВидеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-"стримеров" под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцов.

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