У знаменитой пары калужских аистов появились птенцы

Видеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-«стримеров» под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцовВидеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-"стримеров" под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцов.