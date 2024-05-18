У знаменитой пары калужских аистов появились птенцы

Видеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-«стримеров» под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцовВидеокамера, установленная рядом со знаменитым гнездом аистов-"стримеров" под Калугой, зафиксировала появление в семействе двух птенцов.
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