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Царьград

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Взрыв в Тамбовской области: Рванул газ, есть жертвы

Взрыв в Тамбовской области: Рванул газ, есть жертвы

В городе Кирсанове Тамбовской области произошёл взрыв газа. Известно о погибших.Утром 19 октября в городе Кирсанове Тамбовской области в жилом доме взорвался газ.

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