Царьград

5 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Великая по площади Россия, вероятно, будет во время проверки делать стойку "смирно"! Дожили...На беседу в Росси...
  • Sergey Ivanov
    Свершилось! В Россию приехал с инспекцией таджикский министр МВД!! Я не понял: Законность в России будет осуществлят...На беседу в Росси...
  • tsan tsan
    Так Пашинян и есть политик преглупейший, избранный ему подобнымиПашинян: "Мы може...

Сергей Казарян назвал условие для продолжения диалога между Карабахом и Баку

Сергей Казарян назвал условие для продолжения диалога между Карабахом и Баку

Только так могут быть достигнуты положительные результаты.Для продолжения переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом прилагают усилия не только представители этих двух сторон, но и представители различных международных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх