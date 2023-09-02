Сергей Казарян назвал условие для продолжения диалога между Карабахом и Баку

Только так могут быть достигнуты положительные результаты.Для продолжения переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом прилагают усилия не только представители этих двух сторон, но и представители различных международных организаций.
Только так могут быть достигнуты положительные результаты.Для продолжения переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом прилагают усилия не только представители этих двух сторон, но и представители различных международных организаций.
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