Какого размера Солнце на самом деле — ученые сомневаются в нынешних знаниях

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На протяжении многих лет ученые были уверены, что диаметр Солнца составляет 695 700 километров. Однако, результаты новой научной работы показали другую цифру — ближайшая к нам звезда чуточку больше, чем считалось ранее.