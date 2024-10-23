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Крымская газета

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Под Судаком высадили более 3000 деревьев и кустарников

Под Судаком высадили более 3000 деревьев и кустарников

Зелёный фестиваль в арт-кластере «Таврида» объединил порядка 10 000 человек со всего Крыма. Масштабное экологическое событие стало возможностью для участников внести вклад в озеленение побережья Чёрного моря, посадив деревья и кустарники.

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