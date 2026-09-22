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Frank Media

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Комитет Госдумы по финансовому рынку может сменить фракцию

Комитет Госдумы по финансовому рынку может сменить фракцию со «Справедливой России» на «Единую Россию», рассказали Frank Media сразу несколько финансистов, в числе которых банкиры, брокеры, а также два аудитора.

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