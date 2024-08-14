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"Это так": Собянин пошутил, что перекладывает плитку в поисках клада Лужкова

"Это так": Собянин пошутил, что перекладывает плитку в поисках клада Лужкова

Сергей Собянин во время выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" процитировал известную шутку про то, что плитку в Москве постоянно перекладывают в поисках зарытого клада бывшего столичного мэра Юрия Лужкова.

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