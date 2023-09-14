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Датские пацифисты выступили против военного присутствия США в своей стране

Датские пацифисты выступили против военного присутствия США в своей стране

В Дании участники пацифистского движения провели акцию протеста против военного присутствия НАТО и призвали власти страны не использовать Орхусскую гавань в качестве плацдарма для войны и перевооружения.

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