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Мишустин рассказал, для каких категорий россиян будет упрощена процедура банкротства

Мишустин рассказал, для каких категорий россиян будет упрощена процедура банкротства

Российские власти намерены упростить процедуру банкротства для ряда граждан страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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