Захарова признала, что ситуация в отношениях РФ и США крайне сложная

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым, заявила, что ситуация в отношениях России и США крайне сложная.
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