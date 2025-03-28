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Политический вестник

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"Не надо будет уговаривать": Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине

"Не надо будет уговаривать": Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине

Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине, и после этого стало очевидно - никакого "похабного мира" на условиях Киева не будет.

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