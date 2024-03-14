Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В ночь на 14 марта в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев встречался с Григором Димитровым.