Больше 300 любительских порно-роликов с участием высокопоставленного чиновника Экваториальной Гвинеи оказались в сети

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Новости дня за сегодня сообщают о том, что в Экваториальной Гвинее разразился скандал, связанный с утечкой в интернет более 300 любительских порнографических роликов с участием высокопоставленного чиновника.
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