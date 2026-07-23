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Культуромания

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Фольклорные ансамбли «Сёётэй Ямал» и «Сыра`сэв» выступили на Форуме национальных культур «#ЭтоРоссия»

Фольклорные ансамбли «Сёётэй Ямал» и «Сыра`сэв» выступили на Форуме национальных культур «#ЭтоРоссия»

Губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» и Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра`сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа выступили на форуме национальных культур народов России «#ЭтоРоссия», который в июне прошел в Новосибирской области.

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