Фольклорные ансамбли «Сёётэй Ямал» и «Сыра`сэв» выступили на Форуме национальных культур «#ЭтоРоссия»

Губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» и Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра`сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа выступили на форуме национальных культур народов России «#ЭтоРоссия», который в июне прошел в Новосибирской области.
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