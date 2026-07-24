Eco Loon Lobbies For Cameo In British Soap To Spread Climate Alarmism Authored by Steve Watson via Modernity News, BBC naturalist Chris Packham has openly requested a guest role on the fictional soap EastEnders so he can turn the nation's most-watched entertainment show into a vehicle for climate crisis messaging.
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