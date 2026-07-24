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Eco Loon Lobbies For Cameo In British Soap To Spread Climate Alarmism

Eco Loon Lobbies For Cameo In British Soap To Spread Climate Alarmism

Eco Loon Lobbies For Cameo In British Soap To Spread Climate Alarmism Authored by Steve Watson via Modernity News, BBC naturalist Chris Packham has openly requested a guest role on the fictional soap EastEnders so he can turn the nation's most-watched entertainment show into a vehicle for climate crisis messaging.

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