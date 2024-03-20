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Несекретные материалы

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Необходима Россия: промышленность ЕС восстанавливается с огромным трудом

Необходима Россия: промышленность ЕС восстанавливается с огромным трудом

Промышленность и связанный с ней бизнес Европы все еще не может смириться с критическим положением. Находясь на грани вымирания, некоторые заводы по-прежнему стремятся выжить, потому что альтернатива – исчезновение сферы, создаваемой многими поколениями.

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