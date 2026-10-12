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Сахалин на несколько дней останется без паромов: переправу Ванино — Холмск закроют из-за циклона

Сахалин на несколько дней останется без паромов: переправу Ванино — Холмск закроют из-за циклона

Движение паромов между Сахалином и материком планируют приостановить с начала суток 14 октября. Причиной станет приближающийся циклон, который охватит всю акваторию Татарского пролива, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

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