Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин перечислил пять распространенных ошибок при досрочном погашении жилищных кредитов, из-за которых заемщики теряют деньги, — в их числе ожидание даты платежа, накопление крупной суммы и отказ от выгодного вклада ради закрытия дешевой ипотеки.
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